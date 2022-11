Seine Fußballkarriere beginnt der heute 23-jährige Thomas Müller bereits in Kinderfußballschuhen. Schon als 4-jähriger Bub kickt er in der Jugendabteilung seines Heimatvereins TSV Pähl. Und bereits 7 Jahre später geht er mit 11 Jahren den großen Schritt in die D-Jugend des FC Bayern München. Und: Beim deutschen Rekordmeister macht er sich sehr gut – rückt 2008 in den Profikader auf! In seiner jungen Karriere hat er viel erreicht: Mit dem FC Bayern holt er bereits den Deutschen Meistertitel 2010 und DFB-Pokal 2010 und steht zweimal im Champions League-Finale.

Auch in der Nationalelf läuft es bestens für Thomas Müller. Als 20-jähriger ist er schon bei der WM 2010 in Südafrika dabei, wo er auch gleich mehrere Tore schießt und den Deutschen so zu einem 3. Platz verhilft. Bei der EM in diesem Jahr gelang dem Bayern in fünf Einsätzen jedoch keine Bude. Dennoch: Löw zählt auf den 23-Jährigen und aus der Nationalelf ist er momentan nicht wegzudenken!