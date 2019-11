Denim und Sneaker gehen immer! Das hat sich vermutlich auch Musik-Star Taylor Swift gedacht, die ihre weißen Leder-Sneaker des italienischen Newcomer-Labels „P448“ zur gelben Hotpant und zur Jeansjacke in Pastellpink stylt. Das Modell „JohnF White/Pink“ überzeugt durch schlichte Eleganz und einen modernen Twist in Form von einem perforierten Logo-Detail und einer Rückseite im Animal-Print. Wir finden: Well done, Taylor!