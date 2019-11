Dass ihr bevorzugtes Sneaker-Modell eigentlich ein Herrenschuh ist, darauf pfeift Fashion-Bloggerin Shea Marie, die in ihrem entspannten Sport-Outfit und ihren Nike „Air Force 1 '07“ mit schwarzem Logo einfach super aussieht! Warum nicht? Schließlich sind Sneaker ein erster Schritt hin zu geschlechtsneutraler Mode. We like!