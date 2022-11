Taktik: Was macht Pep Guardiola? Taktik-Check

"Das System ist nicht wichtig", betonte Pep Guardiola nach dem Testspiel der Bayern gegen Brescia. Das tat er aber nur, weil es noch nicht so funktionierte, wie er sich das wünscht. Letzte Saison spielte der FCB ein 4-3-2-1, die Spieler müssen sich nun umstellen. Das ist nicht immer so einfach, denn neue Grundaufstellungen bringen auch immer neue Laufwege mit sich. Die müssen dann natürlich wieder aufeinander abgestimmt werden. Und wenn ein Spieler dabei Fehler macht, wirkt sich das schnell negativ auf die anderen Akteure aus. Aber man kann im Trainingslager und in den Tests schon erkennen, worauf Guardiola hinaus will. Es deutet alles auf ein 4-1-4-1 mit Doppel-Acht hin.

Ähnlich agierte auch der FC Barcelona unter Pep, allerdings passt der Startrainer sein Konzept an die Spieler bei den Bayern an. Wir erklären euch hier Grundzüge und Ideen des Systems. Und außerdem, wie daraus schnell ein 3-5-2 werden kann.

