SUPER LEAGUE DESASTER! Überblick, Hintergründe und EURE Fragen

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist die Bombe geplatzt - 12 europäische Fußballklubs wollen als Konkurrenz zur Champions League ihre eigene Super League gründen und locken mit insgesamt 3,5 Milliarden Euro. Die Fußballwelt reagiert geschockt. Am Dienstagabend scheint das Projekt dann zu implodieren und ist jetzt quasi schon wieder Geschichte. Wir bringen euch auf den aktuellen Stand und liefern einen Überblick mit allem, was ihr wissen müsst und beantworten außerdem am Ende eure Fragen!

Neben Tobi ist in dieser Woche mit Jonas Giesenhagen einer der leitenden Redakteure der BRAVO SPORT.