Er konnte es nicht fassen: Ganz knapp vor seinem Kumpel Kimi Räikkönen sicherte sich Sebastian Vettel seinen ersten Sieg am Nürburgring. Mit der Siegerfaust fuhr der Red-Bull-Pilot durch die Auslaufrunde und schrie dabei völlig aufgelöst ins Team-Radio: "Yes, yes, yes, we can." Der Heppenheimer ist nach Michael Schumacher 2006 der erste Deutsche, der beim Eifel-Rennen auf dem Podest ganz oben steht und für den dreifachen Weltmeister ist es der erste Sieg seiner Karriere auf der traditionsreichen Strecke: "Endlich hat es geklappt. Ich bin überglücklich. Das ist unglaublich." Teamchef und Vettel-Freund Christian Horner sagt: "Es ist unglaublich, Sebastian vor seinem Publikum siegen zu sehen. Es gibt dieselben Punkte, aber manche Rennen sind für Fahrer etwas Besonderes." Und man konnte Sebastian Vettel ansehen, dass dieses nachträgliche Geburtstagsgeschenk etwas ganz besonderes ist und wegen dieses spitzenmäßigen Leistung ist der Heppenheimer unser Star des Tages, den wir für euch etwas genauer unter die Lupe nehmen. Mehr über Rennen gibt es hier.