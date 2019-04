WWE Wrestler privat: The Big Show

Das hätte auch eine beeindruckende Karriere werden können! The Big Show ist privat ein großer Basketball-Fan und ging vor seiner Zeit in der WWE selbst auf Korbjagd. Er hatte auch die körperlichen Voraussetzungen: Big Show war mit 12 Jahren bereits 1,88 Meter groß und wog 100 Kilo. Mittlerweile ist er 2,16 Meter groß und hat die Schuhgröße 55! Aufgrund seiner Größe leaste sich der Hüne sogar eine Zeit lang einen eigenen Bus inklusive Fahrer, weil er Probleme hatte, in normale Wagen einzusteigen.