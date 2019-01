Michael Rensing sollte in die Fußstapfen von Oliver Kahn treten, doch diese waren ihm zu groß. Er verlor seinen Platz an Hans-Jörg Butt im Kasten und auch bei seinen Stationen in Köln und Leverkusen wurde er nicht glücklich. Vom einstigen Torhütertalent zum Zweitliga-Spieler: Nun steht er in Düsseldorf zwischen den Pfosten.