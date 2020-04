Acht kuriose Fußball-Fakten

1. Im Vatikan wohnen 932 Menschen. Trotzdem gibt es dort ganze 16 Fußballmannschaften, die jährlich im Clericus Cup gegeneinander antreten.

2. Algerien, Südkorea, Ghana und Saudi Arabien sind die einzigen Mannschaften, die noch nie gegen England im Fußball verloren haben.

3. Verliert ein Fußballprofi seinen Job und muss sich arbeitslos melden, wird er vom Arbeitsamt als "Künstler" geführt.

4. Der ehemalige kroatische Nationalspieler Josip Simunic sah 2006 im WM-Spiel gegen Australien als erster Spieler überhaupt in einem Spiel drei gelbe Karten, ehe er des Feldes verwiesen wurde.

5. Alex Song von FC Sion hat 27 Geschwister - 17 Schwestern und 10 Brüder!

6. Brasilien Fußball-Legende Ronaldo hat nie die Champions League gewonnen, obwohl er bei fünf Teams spielte, die die Königklasse schon einmal gewannen.

7. Der Jamaikaner Walter Boyd hat 1999 die schnellste rote Karte aller Zeiten erhalten. Nachdem Boyds Team, der FC Swansea, einen Freistoß erhielt, wurde das Spiel unterbrochen und der Angreifer eingewechselt. Noch bevor der Schiedsrichter den Ball wieder frei gab, schlug der Stürmer einem Gegenspieler seinen Ellenbogen ins Gesicht und bekam daraufhin die rote Karte.

8. Torjäger Robert Lewandowski schaffte etwas Historisches: Bei einem Siel gegen den VfL Wolfsburg im Jahr 2015, erzielte er ganze 5 Tore in nur 8:59 Minuten. Dafür erhielt er ganze vier Auszeichnungen! Schnellster Hattrick der Bundesligageschichte (3 Minuten und 22 Sekunden), schnellster Viererpack (5 Minuten und 42 Sekunden) und Fünferpack (8 Minuten und 59 Sekunden), dazu der Rekord der meisten Tore nach einer Einwechslung.

Robert Lewandowski ist der amtierende Torschützenkönig des FC Bayern München und ist mit seinen vier Auszeichnungen, nach Gerd Müller, der erfolgreichste Spieler. Getty Images

Sechs kuriose Basketball-Fakten

1. 1955 trennten sich die Minneapolis Lakers und Milwaukee Bucks mit 19:18 Punkten. Es ist das niedrigste Ergebnis in der Geschichte der NBA.

2. Mit 1,62 Meter ist Muggsy Bogues bis heute der kleinste NBA-Spieler aller Zeiten. Ironischerweise spielte er einige Zeit mit dem 2,31 Meter großen Manute Bol in einer Mannschaft.

3. Oscar Robertson ist der einzige Spieler, der es jemals geschafft hat, eine Saison mit einem "Triple Double" (zweistellige Ausbeute in drei verschiedenen statistischen Kategorien) im Schnitt zu beenden. Er kam 1962 durchschnittlich auf 30,8 Punkte, 11,4 Assists und 12,4 Rebounds.

4. 1991 schlugen die Cleveland Cavaliers die Miami Heat mit 148:80 Punkten. Kein Team hat seitdem mit einer höheren Punktedifferenz verloren.

5. Steve Nash hat Nerven aus Stahl: Der Point Guard traf über seine gesamte Karriere 3054 seiner 3378 Freiwürfe. Das entspricht 90,4 Prozent und ist der beste Wert aller Zeiten. Die beste Freiwurfquote für eine einzelne Saison hält jedoch Jose Calderon: Er traf in der Saison 2008/2009 ganze 151 seiner 154 Freiwurfversuche (98 Prozent)

6. Am 2. März 1962 erzielte der Center Wilt Chamberlain (Phildadelphia Warriors) alleine sage und schweige 100 Punkte in einem NBA-Spiel. Somit hält er bislang den Rekord für die meisten in einem Spiel erzielten Punkte. Zum Vergleich auf Platz 2. landete mit 81 Punkten der mittlerweile verstorbene Kobe Bryant.

Ende Januar 2020 starb Kobe Bryant bei einem tragischen Helikopterabsturz. Der erfolgreiche NBA-Spieler wurde mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, hält unzählige Rekorde und gewann sogar zwei Mal Olympia-Gold. Getty Images

Fünf Kuriose Football-Fakten

1. Beim Super-Bowl-Finale 2020 lieferten sich Donald Trump und Michael Bloomberg eine Werbespot-Schlacht, die sich gewaschen hat. Nachdem bekannt wurde, dass der ehemalige Bürgermeister von New York sich einen Slot in der Werbepause sicherte, zog Donald Trump nach. Beide mussten für ihre 60 Sekunden langen Werbeclips ganze 10 Millionen US-Dollar hinblättern! Ziemlich kurios und verrückt für eine so kurze Werbeunterbrechung, so viel Geld zu zahlen.

2. Deion Sanders ist der einzige Sportler, der als Spieler sowohl in der NFL einen Touchdown erzielte, als auch in der MLB einen Homerun schlug.

3. Weltweit schauen sich jährlich etwa 900 Millionen Menschen das Finale der NFL - den Super Bowl - an.

4. Flinke Beine: Emmitt Smith hält den Rekord für die erlaufenen Yards in der NFL (18,355) und gewann nach seiner Karriere sogar noch die dritte Staffel von "Dancing with the Stars".

5. Nicht nur für die Werbe-Spots, während des Super-Bowls, muss ordentlich in die Tasche gegriffen werden. Wer beim Super-Bowl dabei sein will, muss bei diesem teuren Sport-Event, ziemlich viel Geld in die Hand nehmen, um das Spiel vor Ort zu verfolgen. Das günstigste Ticket, das man jemals ergattern konnte, kostete 4.625 US-Dollar! WOW, das muss echte Sport-Liebe sein!

Weitere kuriose Fakten aus der Welt des Sports

1. Der Eishockey-Spieler Kris Draper wurde 1993 für nur einen US-Dollar zu den Detroit Red Wings getradet und bekam daraufhin den Spitznamen "One Dollar Man" verpasst. Draper gewann mit den Red Wings in den folgenden Jahren vier Mal den Stanley Cup.

Im Verlauf seiner Karriere zwischen 1988 und 2011, bestritt Kris Draper 1379 Spiele für die Winnipeg Jets und Detroit Red Wings in der National Hockey League. Er spielte dabei auf der Position des Centers. Getty Images

2. Sumo-Ringer nehmen täglich bis 20.000 Kilokalorien zu sich. Das sind umgerechnet etwa 66 Cheeseburger von McDonalds!

3. Der Sport kennt keine Grenzen: Den wohl kuriosesten Weltrekord, für den längsten Schuss mit Pfeil und Bogen unter olympischen Bedingungen, hält Bogenschütze Matt Stutzman. Er traf aus einer Entfernung von 283,47 Metern. Das Besondere an der der Sache ist jedoch, dass Matt aufgrund einer Behinderung keine Arme mehr besitzt und den Bogen deshalb mithilfe seiner Füße benutzt.

4. In Finnland gibt es seit 1992 die „Wife Carrying World Championship“. Dabei versuchen Männer, ihre Ehefrauen so schnell wie möglich über eine weite, mit Hindernissen versehene Distanz ins Ziel zu tragen. Der Gewinner erhält das Gewicht seiner Frau in Bier aufgewogen.