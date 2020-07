So tickt der Stier in einer Beziehung!

Stiere (21.4. - 20.5.) mögen es in einer Beziehung gern unkompliziert, aber nicht oberflächlich. Sie wollen genießen und es sich gutgehen lassen – am besten mit jemandem, der die schönen Dinge des Lebens ebenso zu schätzen weiß, wie sie. Dafür braucht dieses Sternzeichen keinen Luxus: Zusammen Spaß haben, chillen, lachen, reden, träumen ... – ja, das ist genau sein Ding! Man sollte sich aber nur mit einem Stier einlassen, wenn man es wirklich ernst mit ihm meint. Denn falls er eine Ungerechtigkeit wittert, sich ausgenutzt, hintergangen oder sonst irgendwie verarscht vorkommt, kann er richtig unbequem werden. Je nachdem wie verletzt er sich fühlt, wendet er sich vielleicht auch konsequent für immer von einem ab. Doch wenn du ihm mit Fairness und Liebe begegnest, hast du mit diesem Sternzeichen einen treuen und gutmütigen Gefährten an deiner Seite, der mit dir durch dick und dünn geht, für alles, was Spaß macht und guttut zu haben ist, und dich immer sehr respektvoll behandelt.