Horoskop: So ticken die Sternzeichen in einer Beziehung!

"Ob mein Schatz wohl die gleichen Vorstellungen von einer schönen Liebesbeziehung hat, wie ich? Was bedeutet ihm besonders viel und womit nimmt er es nicht so genau?" ... – Fragen, die sich viele Mädchen und Jungen stellen, wenn sie in jemanden verliebt sind. Wer wissen will, ob man gut miteinander harmoniert, stürzt sich nicht Hals über Kopf in eine Beziehung, sondern lernt den andern erst mal besser kennen! Möglicherweise stellt man dann schon bald erfreut fest: "Hey, wir sind ja voll auf einer Wellenlänge!" Oder man gesteht sich schweren Herzens ein: "Oh je, das mit uns, geht ja wohl gar nicht!" Schließlich geht es niemals darum, sich zu verstellen, um es dem anderen recht zu machen – es geht darum, ehrlich zu sich selbst zu sein und sich zu fragen: "Passt das für mich?" Warum es bei manchen Paaren immer wieder Probleme gibt und bei anderen nicht, hängt von so vielen Faktoren ab, dass es darauf keine eindeutige Antwort geben kann. Doch wer an Horoskope glaubt, findet vielleicht bei den Sternzeichen eine Erklärung ... Schau doch gleich mal nach!