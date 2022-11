Schockdiagnose Knorpelschaden

Schon in der Winterpause ­klagte Lukasz Piszczek (28) über Schmerzen in der rechten Hüfte. Schnell erkannten die Dortmunder Teamärzte, dass ein ­Eingriff nötig geworden war. ­Diagnose: Knorpelschaden – ein Schock für den BVB-Verteidiger. Doch er wollte die Saison, das Champions-League-Finale vor ­Augen, unbedingt zu Ende spielen. In der Rückrunde wurde der Pole dann in vier BL-Spielen komplett geschont, nur in den wichtigen Partien eingesetzt. Aber hätte er überhaupt spielen dürfen?

Heilung dauert lange: Das ­Tückische an einem Knorpelschaden: „Kaputter Knorpel wächst nicht von alleine nach“, sagt Pütz. Der Heilungsprozess kann sogar bis zu einem Jahr ­dauern. Lukasz Piszczek will nach sechs Monaten wieder auf dem Platz stehen. Verläuft die Heilung gut, könnte sein Plan aufgehen.