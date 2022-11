Ronaldo schießt Hattrick in CL gegen Galatasaray

Die Tormaschine ballert weiter. Nachdem Real einen schlechten Start in die Partie gegen Galatasaray Istanbul hingelegt hat, drehten die Madrilenen nach der Halbzeit auf. Cristiano Ronaldo erzielte in 20 Minuten einen Hattrick!

Madrid hatte Glück, dass es noch nicht in Rückstand lag, als Neuzugang Isco den Führungstreffer für die Star-Elf erzielte. Nach dem Seitenwechsel machte Real dann aber klar, wer die bessere Mannschaft ist. Karim Benzema traf doppelt, Cristiano Ronaldo gar dreifach. Innerhalb von 20 Minuten erzielte der Megastar einen Hattrick und damit sein 53. Tor in der Königsklasse! Der andere 100-Mio.-Euro Mann von Madrid, Gareth Bale, durfte zunächst nur zuschauen. Er kam in der 65. Minute für Isco ins Spiel.