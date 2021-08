REAL-RETTER ALABA? So passt er zu den "Königlichen"!

Von den Bayern zu den Königlichen – David Alaba startet sein neues Kapitel bei Real Madrid, hat seine ersten Schritte gemacht und wir haben genau hingeschaut und wollen drüber sprechen: Wie gut passt er bei Real ins Team, was erwartet Trainer Carlo Ancelotti von ihm – und was kann Alaba von all den Erwartungen am Ende auch halten? Tobi und Olli haben darüber gesprochen!

