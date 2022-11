Özil zeigt die CL-Stecktabelle

Mesut Özil tritt mit seinem neuen Klub Arsenal London in der Gruppe F gegen Borussia Dortmund, den SSC Neapel und Olympique Marseille an – was für eine starke Gruppe. Für die Gunners war der 50-Millionen-Deal mit Mesut Özil daher extrem wichtig. Ohne die Qualitäten des deutschen Nationalspielers wären die Londoner in dieser Gruppe wohl eher Außenseiter gewesen. Mit Özil ist die Euphorie zurück in London – die Fans fiebern dem ersten Auftritt des Deutschen entgegen.

Das Wiederrum sorgte scheinbar dafür, dass Real Madrid nun wieder das Heft des Handelns in die Hand nahm. In einer Pressemitteilung distanzieren sich der Klub und die Verantwortlichen von den angeblich aus ihrem Kreis stammenden Zitaten, die die spanische Zeitung "ABC" in Umlauf gebracht hatte und die für große Aufregung gesorgt hatten. Die Erklärung von Real Madrid bestärkt den Verdacht, dass die Zeitung eigenmächtig gehandelt und die Perez-Zitate erfunden oder zumidnest umdedichtet hat.