Neymar mit Freundin Bruna Marquezine

Neymar ist im Moment Dauerthema in den europäischen Medien. Es vergeht kaum ein Tag, an dem er nicht wieder mit einem Verein in Verbindung gebracht wird. Real Madrid oder FC Barcelona? Oder doch nicht nach Spanien, sondern vielleicht in die Bundesliga zum FC Bayern? Oder ganz woanders hin? Jetzt taucht der brasilianische Superstar mal wegen etwas Anderem in den Medien auf. Nämlich wegen eines Bildes mit seiner Freundin Bruna Marquezina. Das ist deswegen bemerkenswert, weil es bisher kaum Bilder der beiden gab. Aber jetzt sind die beiden in Rio fotografiert worden, als sie durch die Gegend schlenderten. Das Foto wurde mit einem jungen Fan in einem Café aufgenommen.