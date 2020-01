Monatshoroskop Januar Widder

Das neue Jahr 2020 beginnt für Widder (21.3. – 20.4.), wie das alte endet: es läuft nicht alles sofort rund, zumal dein Sternzeichen nicht gerade besonders entscheidungsfreudig ist und zögert. Richtig leicht geht dir nur wenig von der Hand. Ab Mitte Januar kommt bei dir aber alles wieder ein wenig in Fahrt, du lässt deinen etwas holprigen Start in den Januar hinter dir und kannst dich vor allem in der Schule beweisen. GiRL!-Tipp: Glaub nicht alles, was man dir erzählt und nimm dich vor lästernden Sternzeichen in Acht.