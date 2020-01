Auftanken und Relaxen – das muss einfach mal sein und wird dem Sternzeichen Stier (21.4. – 20.5.) in den Ferien zwischen den Jahren richtig guttun. Danach darfst du aber gern mit vollem Elan ins neue Jahr starten – und zwar auf allen Ebenen! Sei nicht so zögerlich – glaub an dich und trau dich was! GiRL!-Tipp: Wenn deine Gefühle durcheinander sind und Gedanken durch deinen Kopf wirbeln, dann könnte das mit einer bestimmten Person zusammenhängen.