Messis Freistoß-Geheimnis barfuß Schuhe

Letzte Saison traf Lionel Messi in der Primera Division dreimal per Freistoß. Darüber konnte er sich besonders freuen, da eigentlich Messis ewiger Rivale, Real Madrids Cristiano Ronaldo als DER Freistoß-Experte überhaupt gilt. Ronaldo schaffte aber "nur" zwei Freistoßtore in der Liga.