Per Mertesacker: Hochzeit & Taufe

Und noch ein Fußballer hat am Samstag geheiratet. Per Mertesacker, der Spieler von Arsenal London, und seine Freundin Ulrike Stange ließen sich auf Schloss Marienburg nahe Hannover trauen.

Ulrike Stange ist schon lange die Frau an der Seite von Per Mertesacker. Mal mit blonden, mal mit braunen Haaren – immer ist die 29-Jährige an der Seite ihres Liebsten. Seit zwei Jahren sind der Fußballer und die Handballerin stolze Eltern von Söhnchen Paul. Der Zweijährige wurde neben der kirchlichen Hochzeit seiner Eltern gleich getauft. Bei strahlendem Sonneschein feierten um die 200 Gäste mit Braut und Bräutigam in Hannover – Pers Heimat. Mit dabei auch Mertesackers ehemaligen Fußballer-Kollegen Tim Wiese und Tim Borowski sowie Teresa Enke, die Witwe des verstorbenen Nationaltorwarts Robert Enke.