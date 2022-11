„Meine Familie gibt mir Kraft!“ HSV-Stürmer Pierre-Michel Lasogga im Interview

Leg dich nicht mit Mama Lasogga an! Das wird sich wohl HSV-­Manager Oliver Kreuzer denken. Ende August erwartete er Kerstin ­Lasogga, Mutter und Beraterin des BL-Profis Pierre-Michel (21), in Hamburg, um den geplanten Wechsel des damaligen Hertha-Spielers zum HSV zu ­besprechen. Kreuzer rief sie vorher noch mal auf ihrem Handy an, wollte Vertragsdetails ändern – da brach Frau Lasogga, die schon mit dem Auto ­unterwegs war, empört die Verbindung ab, fuhr angeblich gleich wieder nach Hause. Später klappte der Deal doch, aber die 41-Jährige hatte ihrem Ruf als harte Verhandlerin alle Ehre gemacht.