Der Löwe besticht immer durch seine Optik. Dieses Sternzeichen achtet sehr auf sein Aussehen und weiß immer, was ihm am besten steht. Wenn er dadurch Bestätigung von seinen Mitmenschen erfährt, ist es für ihn eine echte Genugtuung. Das macht ihn zu einem geborenen Model! Es fällt einem stolzen Löwen eben ganz einfach leicht, sein Umfeld durch seine bloße Ausstrahlung in den Bann zu ziehen.