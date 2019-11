Die Jungfrau hat das Talent, alles in ihrem Umfeld zu regeln und zu ordnen. Sie kann blitzschnell die Situation jedes einzelnen analysieren und sich einen Überblick verschaffen. So findet sie super schnell Lösungen für eine Vielzahl von Problemen. In ihrer Gründlichkeit passieren der Jungfrau eigentlich nur sehr selten Fehler. Die Jungfrau überlässt wirklich nichts dem Zufall und ist somit der geborene Manager.