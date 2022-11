Liebeshoroskop: Stier-Jungs sind Kuschelfans

Stier: 21. April bis 20. Mai Er steht auf gemeinsame Rituale, wie etwa jeden Sonntag zusammen zu frühstücken oder gemeinsam die neuen Folgen der Lieblings-Serie zu gucken. Der Stier-Junge ist ein Schmuser und liebt jede Art von Zärtlichkeit, vor allem Küssen 😘. Allerdings kann er sehr schnell eifersüchtig werden – ihm abzusagen oder enge Kontakte mit Anderen können also schon mal in Gefühlsausbrüchen enden. Wichtig: miteinander reden! Nur so erkennt er, dass er keinen Grund hat, dass die Gefühle mit ihm durchgehen. Der Stier-Junge wünscht sich Harmonie und absolutes Vertrauen. Und: bei ihm geht Liebe auch durch den Magen – Völlig dahinschmelzen wird er bei allen Unternehmungen, die etwas mit Essen zu tun haben.