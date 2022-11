Liebesaus bei Reus und Schürrle

In der Nationalelf werden sie siamesische Zwillinge genannt: Marco Reus und Andre Schürrle verstehen sich nicht nur im National-Trikot sehr gut, sondern liegen auch privat auf einer Wellenlänge. Und das nicht erst seit gestern: "Er hat mich in Gladbach öfter mal besucht, und wir haben zusammen etwas gemacht. Andre wohnt ja in Köln", erzählte Reus, als er noch ein Fohle war. Für gemeinsame Unternehmungen werden die beiden in Zukunft wieder mehr Zeit haben, denn: Beinahe zeitgleich durchleben die Nationalspieler ein Liebesaus nach langjährigen Beziehungen.