Lewandowskis Freundin Anna

Besonders wichtig für Robert: Neben dem privaten Liebesglück mit seiner Anna, berät seine Freundin ihn auch auf sportlicher Ebene. Neben Ernährungstipps bekommt Robert von Anna auch wichtige Ratschläge in Sachen Körperbeherrschung und -training. Roberts Top-Körper brachte ihm in Dortmund sogar den Spitznamen "The Body" ein – wohl auch ein Verdienst von Freundin Anna, die die BVB-Tormaschine als "gut erzogen" bezeichnet.

Wohl nichr nur, aber bestimmt auch deswegen werden für Robert und Anna bald die Hochzeitsglocken läuten. Wie verschiedene Quellen berichten, wird der Dortmund-Star seine Freundin noch in diesem Jahr zum Traualtar führen um ihr das Ja-Wort zu geben – die Rede ist von Juli. Und wer weiß: Vielleicht werden Herr und Frau Lewandowski nach einem möglichen Wechsel zu den Bayern dann das neue Fußball-Traumpaar in der glamourösen Münchner City.

Lewandowski zu Bayern und dafür Mario Gomez zum BVB – in der Bundesliga könnte es diesen verrückten Tausch geben.