Leo & Kun: Freunde-Duell in der CL!

Lionel Messi und Kun Agüero sind beste Freunde. Heute spielen sie das erste Mal in der Champions League gegeneinander - da hört die Freundschaft auf.

An die erste Begegnung mit Sergio Agüero erinnert sich Lionel Messi noch ganz genau: "Einmal vor der Junioren-WM 2005 saß ich mit ein paar Teamkollegen zusammen, quatschte mit ihnen. Kun kam dazu und guckte mich einfach die ganze Zeit nur an. Irgendwann hat er es dann nicht mehr ausgehalten und meinte: 'Und wer bist du?' Die anderen konnten es nicht fassen: 'Was meinst du? Du weißt nicht, wer das ist?' Er wusste es wirklich nicht, die anderen klärten ihn dann auf und er meinte nur: 'Ah, du bist dieser Typ aus Barcelona.'" Der kleine Agüero hatte keine Ahnung, mit wem die Jungs da sprachen, weil Messi Argentinien schon mit elf Jahren in Richtung Barcelona verlassen hatte. Messi: "Die Jungs wollten ihn bei lebendigem Leibe auffressen."