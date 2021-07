Kurz erklärt: Warum S04 die Lizenz für sein LoL-Team verkauft

Die kommende "League of Legends"-Saison findet ohne Schalke 04 statt - der Klub hat seine Lizenz für den Startplatz in der LEC verkauft. Im Update erklären wir: Warum der Verkauf? Was passiert mit den Spielern? Und wie wertvoll ist eigentlich ein eSports-Team? Tobi und Frabrice sprechen über diese Fragen. Viel Spaß mit dem Update!

Fabrice auf Twitter: https://twitter.com/kaofabrice

Jetzt Folge abchecken: