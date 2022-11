John Terrys heftigste Skandale

Am 11. September 2001, als die Terroranschläge auf das World Trade Center waren, wurde der Flug nach Sofia zu einem Auswärtsspiel von Chelsea abgesagt. Vor Langeweile zog Terry mit seinen Teamkollegen Gudjohnson, Lampard und Morris los, um Party zu machen. Nachdem sie in einigen Bars waren, landeten sie am Heathrow Airport, Londons größtem Flughafen. Dort hatten sich amerikanische Touristen um einen Fernseher versammelt, um die neusten Nachrichten vom Terroranschlag zu verfolgen. Terry und Co. störte das wenig. Sie starteten eine Essenschlacht und kümmerten sich nicht um die geschockten und trauernden Amerikaner.

2002 wurde der ehemalige Kapitän der "Three Lions" aus einer Bar geworfen, nachdem er aufgrund eines "verletzten" Zehes nicht auf die Toilette gehen konnte und deswegen in ein leeres Glas pinkelte, dass er dann auf den Boden fallen ließ.