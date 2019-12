Jahreshoroskop 2020 für das Sternzeichen Wassermann (21.1. - 19.2.)

LIEBE: Auf einer Party im März wird dir dein absoluter Traumpartner begegnen. Mit dem du unvergessliche Momente erleben wirst. Und bis dahin solltest du nicht verzweifelt nach Flirts suchen. Das würde dich unglücklich machen.

FREUNDSCHAFT: Auch wenn es bequem ist, wenn andere entscheiden, solltest du dich auch in der Gruppe einbringen. Besonders ab Mai stehen einige Änderungen in deiner Clique an …

BODY & SOUL: Go green! Achte mehr auf dich und setz dich für Umweltschutz ein, hier kannst du dir Tipps holen: Umweltschutz: Diese 10 Dinge machen die Welt besser!

UNBEDINGT AUSPROBIEREN: Kostümpartys, Hummus selbst machen und mit dem Stricken anfangen.