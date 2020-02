Was ist Zodiac Make-up?

Zodiac bedeutet im Englischen Tierkreis. Der Tierkreis ist eine in zwölf Stationen aufgeteilte Sonnenlaufbahn um die Erde. Diese Stationen entsprechen den bekannten Tierkreiszeichen (Sternzeichen): Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische. Die Sternenkonstellation an den verschiedenen Stationen beschreibt verschiedene Varianten des menschlichen Verhaltens. Die Sternzeichen werden dann noch den vier bekannten Elementen des Lebens zugeordnet, nämlich Feuer, Wasser, Erde und Luft.

Beim Zodiac-Make-up werden die Charakter-Eigenschaften deines jeweiligen Sternzeichens mit Hilfe von unterschiedlichen Farben und Formen herausgearbeitet.

Wie schminke ich Zodiac-Make-up?

Wie bei jedem Make-up gibt es keine genaue Anleitung, wie du persönlichen Look schminken sollst. Beim Zodiac Make-up kommt es mehr darauf an, welche Eigenschaften deines Tierkreiszeichens dich am besten beschreiben. Wie soetwas aussehen kann, siehst du im Video-Tutorial, in dem Louisa (@louigiofficial) exklusiv für BRAVOGiRL! ihr Sternzeichen in ein zauberhaftes Zodiac Make-up verwandelt.

Tipps für dein eigenes IGTV-Video

Du möchtest dein eigenes IGTV-Video drehen? Hier kommen Tipps von Louisa

"In der Kürze liegt die Würze, d.h. redet nicht zu viel um den heißen Brei, sondern macht euch am besten vor dem Drehen einen Plan, worüber ihr genau sprechen wollt, oder was ihr machen wollt. Dadurch seid ihr sicherer und ihr vermeidet lange Redepausen, denn die Leute schauen lieber kurze, knackige Videos. Redet am besten über Themen, die ihr selbst gerne mögt oder interessant findet - das strahlt ihr auch nach außen aus! Außerdem sind noch ein ruhiger Hintergrund und dezente, passende Hintergrundmusik wichtig für mich."