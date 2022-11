Im Stadion: Angst vor Ultras? Unterschied zwischen Ultras und Hooligans?

Das Wichtigste gleich zu Beginn: Vor Ultras muss man im Allgemeinen keine Angst haben. Die Dauerkarte wieder zu verkaufen ist absolut nicht nötig. Es gibt zwar immer wieder Vorfälle, in die Ultras verwickelt sind. Die Gruppierungen an sich sind aber nicht gewalttätig und suchen die Gewalt im Normalfall auch nicht. Schon gar nicht gegen Fans des eigenen Vereins. Im Block des harten Kerns der [search:fans]Fangruppen[/search] sollte man als Neuling dennoch etwas vorsichtig sein, um ein Gespür für das Verhalten im Block zu bekommen.

Wenn man die ersten Male im Stadion ist, empfiehlt es sich relativ früh da zu sein. In Dortmund ist der Block 13 zum Beispiel oft sehr voll. Je früher man da ist, desto eher kann man sich einen Platz aussuchen. Am Besten versucht ihr einen Platz am oberen Rand des Blocks zu bekommen. Unten am Zaun stehen viele "Hardcore-Fans", die bei Toren oder brenzligen Situationen gerne mal auf den Zaun zustürmen. Dabei passiert in der Regel nichts. Wenn man das aber nicht kennt, kann es schnell beängstigend wirken. Die Mitte des Blocks ist zu Beginn der "Fan-Karriere" auch nicht empfehlenswert. Oft sind dort Gruppen, die schon seit Jahren ihre Stammplätze haben. Und dort werden auch am ehesten Bengalos oder Rauchbomben gezündet, weil dort viele Menschen eng beisammen stehen und die Täter weniger leicht zu identifizieren sind. Davon sollte man sich möglichst fernhalten, da die Fackeln ziemlich heiß werden können.

Wir empfehlen also, erstmal Plätze am oberen Rand des Blocks zu suchen. Von dort aus kann man dann beobachten, was im Block so abgeht und sich dann im Lauf der Saison seinen Stammplatz suchen. Ansonsten kann man sich natürlich verhalten wie in jedem anderen Block auch. Fangesänge und die Unterstützung der eigenen Mannschaft sind Pflicht!