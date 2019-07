Löwen erwartet ein turbulenter Sommer!

Löwe 23.7.-23.8.:Dein Sommer? Eine wilde Achterbahnfahrt! Egal ob in der Schule oder in Liebesdingen - es geht hoch, runter, hoch, runter ... Halt dich gut fest! Oder lass dich von einem Traumtypen retten! Urlaub: Deine Ferien starten ganz schön chaotisch. Du bist völlig verplant und verlierst den Überblick über die ganzen Treffen, Partys und Dates. Doch glücklicherweise ändert sich das in der zweiten Ferienhälfte. Und dann ist da noch dieser Typ... Ihr lauft euch ständig zufällig über den Weg und werft euch eindeutige Blicke zu. Ob du den ersten Schritt machst, liegt bei dir. Jungs: Der Schütze-Junge stellt deine Welt auf den Kopf. Da sind große Gefühle im Spiel! Mit einem Stier-Typen gibt es dagegen Ärger. Er hat sich bei dir mehr erhofft, aber du bist nicht interessiert.