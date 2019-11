Der großzügige Schütze glaubt an Wunder und an das Gute in der Welt. Menschen die von Grund auf pessimistisch eingestellt sind, kann er dementsprechend gar nicht verstehen. Jammerei und Klagen stressen ihn und ziehen den Schützen emotional herunter. Durch seine ungebremste Abenteuerlust, ist er schnell von der Eintönigkeit des Alltags genervt und gelangweilt. Einschränkungen sind absolut nicht sein Ding.