Der gefühlvolle Krebs (21.06.-22.07.) ist sehr wechselhaft und manchmal super launisch. An einem Tag happy, zufrieden und ausgelassen, ist er am nächsten Tag schon wieder in sich gekehrt, traurig und pessimistisch. Wer seinen ständigen Wetterwechsel nicht mitmachen kann, bekommt schnell den Unmut des Sternzeichens zu spüren. Das Sternzeichen Krebs nervt es, wenn er sich nicht verstanden fühlt. Dann schmollt er und resigniert.