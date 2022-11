Hochzeit: Schmelzer & Jenny Freundin

Marcel Schmelzer hat am Donnerstag still und heimlich seine Freundin Jenny geheiratet. Folgt dem privaten Glück nun auch der sportliche Erfolg in Wembley? Anstelle der Blumen gäbe es am Samstag den dicken Henkelpott!

Die Hochzeit fand im kleinen Rahmen statt. Der BVB-Star und seine Jenny feierten im Dortmunder Hotel "Lennhof". Nur einige enge Freunde und die Familie waren eingeladen. "Schmelle" und Jenny haben sich in Dortmund kennengelernt – sind seit etwa anderthalb Jahren ein Paar. Bei fast jedem Spiel sitzt die Studentin für Geschichte und Germanistik auf der Tribüne und feuert ihren Marcel an.

Die dicke Party folgt wohl später noch. Zuerst gilt aber dem Champions-League-Finale am Samstag die volle Konzentration!

Klickt euch hier durch die Galerie der schönen BVB-Spielerfrauen.