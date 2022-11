Happy Birthday Marco Reus

Marco Reus beginnt bereits mit vier Jahren bei seinem Heimatverein SV Post Dortmund mit dem Fußballspielen. Drei Jahre später wechselt er zu Borussia Dortmund, wo er sich zehn Jahre lang das schwarz-gelbe Trikot überstreift. Die nächste Station seiner Karriere ist Rot-Weiß Aahlen, wo er in der U19 mit einem gigantischen Torschnitt glänzt – fast jedes Spiel ein Treffer.

Nebenbei drückt er die Schulbank der Max-Born-Realschule in Asseln, bevor er dann eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann beginnt. Diese bricht Marco aber relativ schnell wieder ab, als sich abzeichnet, dass sich eine Karriere als Fußballprofi anbahnt. Und dann geht auf einmal alles ganz schnell: Nach seinem ersten Profi-Tor in seinem vierten Profi-Spiel avancierte er zum Stammspieler in Aahlen und knipst vier Hütten in 27 Spielen. 2009 dann der entscheidende Schritt zum großen Druchbruch: Borussia Mönchengladbach schlägt zu und schnappt sich den Youngster – für knapp eine Million Euro. Seit 2012 spielt Marco Reus wieder für den BVB. Am 3. Oktober 2012 erzielte er sein erstes Tor in der CL im Gruppenspiel gegen Manchester City!