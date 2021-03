HAMILTON, SCHUMACHER & CO 🏎 F1 2021 Saisonstart | BRAVO SPORT Update - 26.03.21 (Sport Podcast)

An diesem Wochenende ist es wieder soweit – mit dem Saisonauftakt in Bahrain startet die Formel 1 ins Jahr 2021. Wir stimmen euch aufs Wochenende ein: Gewinnt Lewis Hamilton im Königreich zum dritten Mal in Folge und macht Jagd auf WM-Titel Nummer 8? Was ist von Mick Schumacher zu erwarten und welche Teams könnten vielleicht die Show stehlen? Das und mehrt hört ihr jetzt im BRAVO SPORT Update!

