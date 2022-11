Guru: U21-Altersregelung

Entscheidend für die Spielberechtigung eines Spielers bei der U21-EM ist nicht sein Alter zum Zeitpunkt der Endrunde des Turniers, sondern sein Alter bei Beginn der Turnier-Qualifikation. So steht es im offiziellen Regelwerk des europäischen Fußballverbandes UEFA. Hier heißt es exakt: "Spieler sind in der UEFA-U21 Europameisterschaft 2011-13 nur spielberechtigt, wenn sie am oder nach dem 1. Januar 1990 geboren wurden. Spieler, die bei Beginn des Wettbewerbs spielberechtigt sind, bleiben es bis zu dessen Abschluss. Die Landesverbände sind für die strikte Einhaltung dieser Bestimmung verantwortlich."

Stichtag für das aktuelle Turnier ist also der 01.01.1990: Dieses Datum hat die UEFA festgelegt, weil die EM-Quali im Jahr 2011 begonnen hat und wenn man ausgehend vom Jahr 2011 21 Jahre abzieht ist das Ergebnis: 1990. Grundsätzlich gilt also: Ein Spieler darf zu Beginn der Qualifikation nicht älter als 21 Jahre sein. Da die UEFA aber nicht das exakte Datum des Quali-Starts sondern den ersten Januar des Jahres, in dem die Quali gestartet ist als "Stichtag" nimmt, kann ein Spieler bei Quali-Beginn sogar älter als 21 Jahre alt sein, vorausgesetzt er ist am oder nach dem 01. Januar des Jahres, in dem die Quali gestartet ist, 21 Jahre alt geworden.

