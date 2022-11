Goretzka: Erstes Bundesliga-Tor

Während Schalkes Gastspiel in Braunschweig feierte Leon Goretzka nicht nur sein erster Bundesliga-Tor im Schalker Dress, sondern seine erste Hütte im Oberhaus des deutschen Fußballs überhaupt. Schalke-Coach Jens Keller brachte Goretzka in der 36. Minuten für Marco Höger. Eigentlich eine Notlösung, denn Höger musste mit Eispack ums Knie in die Kabine humpeln und sich in Schalker Lazarett begeben. Da ist er derzeit in gute Gesellschaft, denn auffällig viele Schalker laborieren an Knieproblemen – prominenteste Beispiele Klaas-Jan Huntelaar und Jermaine Jones.

Leon Goretzka freut sich jedenfalls über seine erste Bundesliga-Hütte. Das allererste Mal knipste Leon im königsblauen Dress übrigens im Testspiel gegen den Oberligisten FC 08 Villingen.