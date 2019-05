Die perfekte Farbe findest du so: Wähl erst einmal das Produkt aus, dass am besten zu deinen Wünschen passt: Zum Beispiel ein leichtes Lotion-Make-up von deiner Lieblingsmarke. Trag dann aus den Make-up-Testern in der Drogerie oder der Parfümerie die verschiedenen Farbtöne auf deinen Unterarm auf - und wähl den Ton, der deiner natürlichen Hautfarbe am nächsten kommt! Die Farbe soll identisch mit deiner Hautfarbe sein.