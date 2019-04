Das Kompakt-Make-up! Du bekommst es meist in einem kleinen Döschen - es sieht einem Puder ähnlich. Es ist cremig-fest und hat meist sehr starke Deckkraft - wie ein Make-up-Stift! Es enthält also sehr viele Farbpigmente, dafür nicht ganz so viele pflegende Stoffe. Tipp: Für unreine Haut, die stark abgedeckt werden soll! Produkt: "All in One Face Base" von The Body Shop.