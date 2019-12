Einen Schal binden kann man auf viele verschiedene Arten! Und das Tolle ist, dass sich dein Look je nach der Bindetechnik gleich total verändern kann. Deshalb zeigen wir dir die fünf coolsten Arten, wie du einen Schal binden kannst.

5 verschiedene Varianten, wie du deinen Schal binden kannst:

Nr. 1, die leichteste Variante:

Wickel den Schal ein Mal um deinen Hals und verknote die Enden locker miteinander. Den Knoten kannst du unterm Schal am Hals verstecken. Diese Art des Schal bindens hält schön warm und sieht sehr lässig aus.

stock.adobe.com/ Dean Drobot

Nr. 2, die schnelle Variante:

Drehe das Tuch zu einer Acht und lege die zweite Schlaufe ebenfalls um deinen Hals. So hast du dann quasi einen selbst gemachten Loop, was in diesem Winter auch wieder total angesagt ist.

Nr. 3, die raffinierte und elegante Variante:

Wickel den Schal um deinen Hals, achte dabei darauf, dass das eine Ende länger als das andere ist. Verknote nun die beiden Enden miteinander auf der Seite, an der das Ende kürzer ist. Mit dieser Technik kommt das Muster eines Schals besonders gut zur Geltung.

Shutterstock

Nr. 4, die hippe Variante:

Oder du legst den Schal zu einer Schlaufe und wickelst diesen um deinen Hals. Stecke das Ende des Schals von oben durch die Schlaufe, das andere Ende von unten. Du kannst den Knoten entweder eng am Hals tragen oder etwas lockerer machen. Diese Variante des Schal bindens ist sehr trendy.

Nr. 5, die 2-in-1-Variante:

Du hättest mal gerne etwas ganz anderes? Dann mach aus zwei verschiedenen Schals einen Schal. Das kommt am besten zur Geltung, wenn du zwei unterschiedliche Muster nimmst. Knote die beiden Schals an den Enden zusammen, die Zipfel sollten etwas über dem Knoten stehen. Dann leg den großen Schalschlauch ca. drei Mal (vielleicht gehen auch vier) um deinen Hals. Die Knoten sollten an den Seiten sein, als Verzierung.

Viel Spaß beim Knoten, binden und ausprobieren!

Übrigens, einen Schal oder ein Tuch musst du nichts zwangsläufig um den Hals hängen. Er kann auch als stylishes Stirnband oder Tasche dienen.