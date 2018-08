Beauty: Schnelle Frisuren und Ideen für dein Make-up!

Morgens keine Zeit im Bad? Du willst aber trotzdem so cool aussehen wie deine Lieblingsstars? Hier kommen 15 Tipps für easy Hair- & Make-up-Styles. Mit diesen Beauty-Tipps siehst du in 60 Sekunden cool gestylt aus. Und für diese schnelle Beauty brauchst du nur ganz wenig Produkte. Perfekt!

Frischekick

Für Gesicht und Haare ist ein Wasserspray nicht nur eine kühle Erfrischung, sondern spendet Feuchtigkeit und sorgt für den Urlaubslook. (z.B. „Wasserspray mit ­Melonen- & Litschiduft“ von Isana, Rossmann, 1,49 €). So kriegst du einen coole und super freshen Look wie Iggi Kelly.

„Wasserspray mit ­Melonen- & Litschiduft“ von Isana. Isana

Von der Sonne geküsst

Für einen tollen Teint – wie Bella Hadid – brauchst du Feuchtigkeitscreme, Concealer, Puder oder flüssiges Make-up? Quatsch! Eine getönte Tagescreme, die zu ­deinem Hautton passt, reicht völlig. (z.B. „Dream Pure 8-IN-1 BB Cream“ von Maybelline Jade, dm, 7,95 €)

Haarbändiger

Keine Zeit, die Haare groß zu stylen? Dann greif zum Haartuch, einfach am Hinterkopf verknoten. Das bändigt die Haare und wirkt cool. Viele Stars wie Falco Punch lieben Bandanas mit Paisley-Muster. Die Haare werden zusätzlich mit Spray ­fixiert. (z.B. Gemustertes Haarband, H&M, 5,99 €)

Gemustertes Haarband, H&M. H&M

Gepflegte und Weiche Haut

In-Dusch-Produkt heißt das Zauberwort! Die trägst du in der Dusche auf und sparst nach dem abtrocknen die Lotion. (z.B. „Body Milk in-Dusch rmit Shea Butter“ von Nivea, Rossmann, 2,85 €)

Beach, Please!

Du willst so eine tolle Beachwave-Mähne wie Sabrina Carpenter? Hier kommt der Strandurlaub für deine Haare. Und das ­Beste: Geht auch ohne Meer, ganz easy morgens im Bad. Haare kopfüber halten, Spray rein, durchstrubbeln – fertig ist der Surfer-Look! („Beach-Style Salzspray“ von Balea, dm, 1,45 €)

Puderpower

Keine Zeit, um flüssiges Make-up aufzutupfen und mit dem Pinsel zu ­verblenden? Dann greif zum mattierenden Puder. Lässt sich Easy mit dem Schwämmchen auftragen. Kompaktpuder Verdeckt zudem kleine Hautunreinheiten und Augenringe. (z.B. „Mattfying Compact Powder“ von essence, Rossmann, 2,75 €)

„Mattfying Compact Powder“ von essence. essence

EIN Produkt – zwei Effekte

Tupf mit dem Zeigefinger etwas roten Labello oder Vaseline auf Lippen UND Wangenknochen auf – das sorgt für einen super Sommer-Glow. Und sieht mega natürlich aus. (Lippenpflege z.B. „Lip Butter Berry Red“ von Labello, Müller, 1,95 €)

„Lip Butter Berry Red“ von Labello. Labello

Leichte Flechtfrisur

Morgens mit Wellen in den Haaren aufwachen? Dann solltest du am Vorabend deine Haare zu zwei Zöpfen flechten, sodass sie morgens besonders schön fallen. Die vorderen Partien an beiden Seiten zusätzlich ein Stückchen flechten und mit Spangen festklemmen wie Mackenzie.

Hairlicher Duft

Wenn du unwiderstehlich duften möchtest, aber keine zeit für eine Haarwäsche oder Kur hast, kannst du Duftspray für die Haare nehmen. ­Himmlisch! Komplimente sind da programmiert. (Haarparfüm z.B. „My coconut island“ von treaclemoon, dm, 3,95 €)

„My coconut island“ von treaclemoon. treaclemoon

Glänzende (Haar)Zeiten

Bock auf geil aussehende Haare wie Riverdale-Star K.J. Apa, aber null Zeit? Dann benutz statt einer Spülung ein Leave-in-Spray. Wie der Name schon verrät, müssen diese nicht ­ausgespült werden. (z.B. „Spray-Conditioner Leave-In Nordische Beeren“ von Urtekram, Müller, 6,95 €)

Hoch die Haare

Ein Dutt passt nicht nur zu jedem Outfit, sondern verhindert Schwitz­attacken. Haare eindrehen, mit einem Haargummi ­befestigen, anschließend mit ausreichend Klammern fixieren, sodass die Frisur auch den ganzen Tag hält. Geht super fix, sieht mega aus.

Besondere Augenblicke

Es gibt einen fantastischen Vorteil von brauner wimperntusche: Du kannst sie auch für die brauen ­nutzen. so sparst du brauenstift und zeit. (z.B. „Smart Colour ­Mascara“ in „Warm brown“ von Kiko ­Milano, ­5,95 €)

„Smart Colour ­Mascara“ von Kiko ­Milano. Kiko Milano

Reinigungskraft

Reinigungshandschuhe (auswaschbar und wiederverwendbar) können nur mit Wasser, ganz ohne Zusatzprodukte reinigen – entfernen sogar Make-up (perfekt für abends). Die speziellen Fasern machen’s möglich. (z.B. Reinigungshandschuh „on the go“ von glov, dm, 9,95 €)

Volumenwunder

Puh, Haarewaschen nimmt ganz schön viel Zeit weg. Darum gibt’s als alternative Trockenshampoo. Aus etwas Entfernung auf Ansatz und Deckhaar aufsprühen und Haare zurechtzupfen. (z.B „Dry Shampoo Paradise“ von COLAB, dm, 3,95 €)

Dry Shampoo Paradise“ von COLAB.

Cooler Dreh

Lust auf leichte Locken wie Olivia Holt? Haare erst bürsten, mit Haarspray einsprühen und mit der Bürste in Wellenformen nach innen drehen. Bürste vorsichtig herausziehen, Haare noch mal mit Spray fixieren. (Haarspray „happy hour durchgehalten!“ von got2b, Müller, 3,95 €, und „Volumen & Stylingbrüste rund“ von ebelin, dm, 6,95 €)