GamerBrother in der neuen BRAVO SPORT 5/21!

Simon liebt FIFA – und aus diesem Hobby hat er ein Beruf gemacht. Als GamerBrother startet er im Netz durch, stellt eigene Formate auf die Beine und unterhält Hundertausende Zuschauer mit Streams und Videos. Knapp 950.00 Abonnenten verfolgen auf YouTube das, was Simon bei FIFA so abzieht. Von Pack Openings über Gameplays bis hin zu Streams ist alles dabei. Alles mit einer großen Prise Unterhaltung. „Der Mix aus verschiedenen Formaten, die kreative Arbeit und das Spiel zu zocken, was ich seit 15 Jahren zocke.“ Das feiert der 22-Jährige aus Herne am meisten!



GamerBrother auf YouTube, Instagram und Twitter.