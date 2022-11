Fußball-Zitate und Sprüche

Alan Shearer

Wenn man in Wembley eine große Party feiern will, dann darf man auf keinen Fall die Deutschen einladen

Tobias Sippel

Ich habe nicht einmal gewusst, wer das Tor gemacht hat, weil ich nichts gesehen habe (Gemeint: Ein Freistoßtor von Gylfi Sigurdsson)

Neven Subotic

Er muss ja nicht unbedingt dahin laufen, wo ich hingrätsche

Serdar Tasci

Ziel ist es, da unten rauszukommen - ob mit oder ohne Fans

Ömer Toprak

Den hätten wir auch gestoppt. Bancé ist ja nicht Messi

Francesco Totti

Was soll der Scheiß, ich kann kein Englisch (Frage: Was halten sie von dem Motto: "carpe diem" -> Lateinisch: Genieße das Leben)

Sven Ulreich

Es ist geil, einen solchen Ball zu halten

Sven Ulreich

Wir müssen uns in einen Erfolgsstrudel reinspielen

Mark van Bommel

Ich habe keine Erklärung, aber ich bin froh, dass wir gewonnen haben. Manchmal ist das eine Ausrede, um das nicht erklären zu müssen

Mark van Bommel

Ich wollte gegen Barcelona treten. Aber manchmal kommt man einfach nicht ran an den Mann und der Gegner ist viel besser, da kann man machen, was man will

Mark van Bommel

Nein, ich kenne ihn ja schon lange. Ich habe ihn auch schon gegen sieben Spieler erlebt (Frage: Überrascht es sie, wie sich Arjen Robben gegen vier Mann durchsetzen kann?)

Daniel van Buyten

Wenn die Jungs ohne mich immer so spielen, bleibe ich immer draußen.

Rafael van der Vaart

Ich zahle gar nichts (Gemeint: Die Geldstrafe wegen eines Fotos mit Trikot eines interessierten Vereins) Dazu der Manager: "Wir haben den Vorteil, dass wir das Gehalt überweisen..."

Moritz Volz

In dem Moment wollte ich mich am liebsten einbuddeln und die Schuhe an den Nägel hängen (Nach einem schlimmen Fehler)

Roman Weidenfeller

I think, We have a grandios Saison gespielt (Nach dem ersten Meistertitel mit dem BVB im arabischen Fernsehen)

Tim Wiese

Respekt, dass sie gegengehalten haben gegen so eine Mannschaft wie uns (nach einem 3:1 gegen den FC Bayern)

Tim Wiese

Wir hatten, glaube ich, 80 Prozent Ballbesitz. So etwas erlebe ich ansonsten nur in Testspielen gegen Bezirksligisten

Tim Wiese

An diesen Trick werde ich mich noch erinnern, wenn ich irgendwann einmal meine Karriere in der Kreisklasse als Stürmer ausklingen lasse (Nach einem Freistoß von Ronaldinho unter der Mauer durch)