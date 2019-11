Bluse mit cleveren Details

Klar, eine weiße Bluse geht immer! Speziell wird der Look aber erst durch clevere kleine Details, wie beispielsweise Volants, Spitze, Raffungen, Puffärmel oder Ähnliches. Dieser Untertrend geht auf den aktuell angesagten „Bourgeoisie"-Trend zurück, welcher von seiner Detailverliebtheit lebt. Also Schluss mit Minimalismus und her mit den verspielten Elementen! Unsere Empfehlung: Die langärmlige Bluse von Mango besticht durch ihre feinen Rüschen am Kragen und ihre stoffbezogenen Knöpfe.

Allover-White-Look: Kim Kardashian trägt auf dem Red Carpet eine weiße Bluse mit üppigen Volants. Getty Images

Bluse von Mango (ca. 30 €) Ohrringe von New Yorker (ca. 5 €) Rock von H&M (ca. 35 €) Stiefelette von Bershka (ca. 40 €)

Schluppenbluse

Schleifen sind ein toller Eyecatcher und verwandeln eine schlichte Bluse im Nu in ein Schmuckstück. Der Rest des Outfits sollte dementsprechend eher zurückhaltend sein, sonst wirkt der Look schnell überladen. Besonders für die Feiertage eignet sich eine sogenannte Schluppenbluse perfekt, da sie vielseitig einsetzbar ist, indem sie sowohl zu Hosen als auch Röcken passt. Wenn du keine Bluse mit Schleife findest, die deiner Idealvorstellung entsprichst, probier's doch mal mit einer Schleifenbrosche oder mit einem breiten Stoffband, das du um deinen Kragen legst und vorne zu einer Schleife bindest. Et voilà!

Die transparente Schleifen-Bluse von Influencerin Xenia Adonts komplettiert den extravaganten Style. Getty Images

Bluse von Comma über Fashion ID (ca. 60 €) Schuhe von Even & Odd über Zalando (ca. 40 €) Ohrringe von Swarovski (ca. 50 €) Hose von Stradivarius (ca. 20 €)

Knallige Satinbluse

Blusen in Satinoptik wirken in knalligen Farbtönen ausgesprochen schick. In Kombination mit Accessoires in Kontrasttönen, wirkt der Look spannend und modern. Außerdem sind bunte Pieces das beste Mittel gegen den Winterblues und zaubern ruckzuck gute Laune. Denn wer sagt schon, dass im Winter nur triste, dunkle Farbkombis erlaubt sind? Eben. Unser Liebling: Die nachtblaue Satinbluse mit weiten Ärmeln und Turtleneck sieht zum Plisseerock im Schlangenprint einfach großartig aus! Sneakers und gelbe Crossbody-Bag dazu, fertig ist der coole Christmas-Chic!

Model Jessica Cook hat sich für eine leuchtend blaue Satinbluse zur Lederhose entschieden. Imme Akpanudosen/Getty Images

Bluse von Vero Moda (ca. 40 €) Sneaker von Superga (ca. 100 €) Rock von Bonprix (ca. 29 €) Tasche von Hallhuber (ca. 40 €)