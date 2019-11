Good News: Kariert bleibt auch weiterhin angesagt! Nachdem das Muster uns nun schon einige Saisons lang begleitet, geht der Modetrend im Herbst/Winter 2019/2020 in die Verlängerung. Egal, ob bunt oder einfarbig – Karos geben modisch so einiges her und wirken richtig kombiniert alles andere als altbacken, wie diese vier Looks beweisen.