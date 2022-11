Dürfen Profis rauchen?

Wieder mal Ärger um Mario Balotelli! Vergangene Woche wurde er gesichtet, als er mit drei heißen Ladies mitten in der Nacht aus einem Club kam und eine Zigarette im Mund hatte. Sein Coach Roberto Mancini will jetzt was gegen die Sucht tun. Uns interessiert: Wie steht Ihr zu dem Thema?CHECKT HIER DIE BILDER VON BALOTELLIS PARTYNACHT

Letzte Woche verließ Mario Balotelli – Zigarette rauchend – einen Club. ManCity-Coach Roberto Mancini macht sich deswegen Sorgen um die Sucht seines italienischen Stürmer-Stars und will ihn deshalb zur Therapie schicken.

Sollte Balotelli sich dagegen wehren, will Mancini seinen Knipser sogar zur Psychotherapie schicken. Kürzlich erst musste Super-Mario sich wegen seiner Kurzsichtigkeit einer Augen-OP unterziehen, da er die Kontaktlinsen nicht mehr vertragen habe. Bei City glaubt man, dass die Qualmerei den Heilungsprozess nicht unbedingt gefördert hat...

Was haltet ihr davon? Dürfen Fußball-Profis rauchen? Sollten sie es ganz sein lassen? Oder zumindest nicht in der Öffentlichkeit? Eure Meinung ist gefragt!