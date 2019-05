DIY: So pimpst du deine Sneaker für den Sommer!

Glitzer-Sneaker

BRAVO GiRL!/Karin Weber

Du brauchst:

• 1 Paar Stoff-Sneaker

• Textilkleber

• Glitzer-Steinchen

BRAVO GiRL!/Karin Weber

So geht's:

1 Verteil Kleber-Tupfen auf dem gesamten Schuh.

2 Drück die Glitzer-Elemente auf den Kleber-Tupfen fest.

Candy Sprinkles

BRAVO GiRL!/Karin Weber

Du brauchst:

• 1 Paar Stoff-Sneaker

• Textilfarben

BRAVO GiRL!/Karin Weber

So geht's:

1 Mal mit den Textilfarben deiner Wahl kleine, bunte Striche auf

die Sneaker. Und schon sind sie fertig, deine neuen (alten) Candy-­Sprinkles-Treter.

Sneaker mit Goldnieten

BRAVO GiRL!/Karin Weber

Du brauchst:

• 1 Paar Chucks

• goldene Nieten und Schnürsenkel

• Allzweck-Kleber

BRAVO GiRL!/Karin Weber

So geht's:

1 Streich die Kappe der Chucks mit Kleber ein.

2 Befestige die Nieten daran. Fädle dann die goldenen Schnürsenkel ein. Fertig ist der goldene Nieten-Traum.

Knopf auf Knopf

BRAVO GiRL!/Karin Weber

Du brauchst:

• 1 Paar Chucks

• Textil- und Allzweck-Kleber

• Knöpfe in verschiedenen Größen, Farben und Formen

BRAVO GiRL!/Karin Weber

So geht's:

1 Kleb mit dem Textil-Kleber eine Reihe Knöpfe entlang der Schnürsenkel-Ösen.

2 & 3 Mit dem Allzweck-Kleber befestigst du verschiedene Knöpfe auf der Kappe der Schuhe.

Good Luck-Schuhe

Bildunterschrift eingeben

Du brauchst:

1 Paar Sneaker • Schere • Bleistift • Glitzer-Moosgummi

Bildunterschrift eingeben

BRAVO GiRL!/Karin Weber

So geht's:

1 Zeichne ein Motiv deiner Wahl (Klee-

blatt, Herz, Stern etc.) auf die Rückseite des

Moosgummis in deiner Lieblingsfarbe.

2 Schneide es aus.

3 Piks von unten zwei parallele Löcher in dein Motiv.

4 Fädle die Schnürsenkel der Sneaker von unten nach oben durch das eine Loch und geh durch das andere wieder nach unten. Zum Schluss fädelst

du die Schnürsenkel wieder in die Sneaker ein, sodass sich dein Motiv vorn mittig auf dem Schuh befindet.

